Il campionato di Serie A rischia un nuovo stop a causa dell’emergenza Covid 19 che in Italia e nel mondo sta ancora dilagando.

Ivan Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport lancia l’allarme su un nuovo possibile stop del campionato di Serie A a causa del Covid 19. Il giornalista sottolinea come a “fine mese sono in programma decine di partite di qualificazione ai Mondiali 2022. Questo significa che i nostri club dovranno mettere a disposizione delle nazionali i loro giocatori migliori“. Ovviamente questo significa far aumentare i viaggi, fosse anche solo nella stessa Europa, per non parlare di coloro che invece per giocare dovranno recarsi paesi extra Unione Europea, pensiamo a giocatori africani come Osimhen. Insomma il problema Covid 19 continua a colpire anche il calcio, ferito anche dal punto di vista economico proprio a causa del coronavirus.

E’ proprio su questi rischi che Zazzaroni pone la sua attenzione e scrive: “Oggi, con il numero dei contagiati e delle varianti in aumento, le curve che risalgono, i vaccini distribuiti un tanto al dollaro e molti Paesi in condizioni drammatiche, è però necessario porsi più di una domanda sui rischi che le trasferte, non solo quelle intercontinentali, comportano. Penso – che so – a Osimhen, che peraltro il virus l’ha già incrociato, atteso da due trasferte africane, o ai giapponesi che dovranno volare in Mongolia, per non dire dei brasiliani che giocheranno in Colombia e degli argentini in Brasile“. Il giornalista scrive che il rischio stop per il campionato di Serie A a causa del Covid 19 è possibile, anche perché lo sento “ripetere, pur se ancora a bassa voce” ma da “più parti“. Secondo Zazzaroni la soluzione è possibile imponendo “Un protocollo che, aggiungo, dovrebbe essere aggiornato per ridurre ulteriormente rischi vecchi e nuovi, da quello del contagio a quello delle Asl“.