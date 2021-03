Osimhen arrivano buone notizie per Gattuso: ecco l’esito degli esami

Gli esami clinici di Victor Osimhen sono buoni, non c’è nessuna complicazione. Il nigeriano può essere convocato per il Bologna.

Notizie Calcio Napoli – Gennaro Gattuso ritrova anche Victor Osimhen, che ha svolto ulteriori esami neurologici alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno che non hanno evidenziato problemi. Il giocatore può ritrovare di nuovo il campo da gioco dopo il trauma cranico subito nella sfida con l’Atalanta. Osimhen può rientrare tra i convocati per il match con il Bologna, ma con ogni probabilità andrà in panchina, dato che nelle ultime settimane non si è allenato al 100% proprio per evitare ulteriori problemi dopo l’infortunio.

L’ultima visita neurologica, supportata da risonanza ad alta definizione, ha rassicurato tutti escludendo qualsiasi complicazione dopo il grande spavento di Bergamo. Il rientro di Osimhen con il Bologna è sicuramente un’ottima notizia per Gattuso che avrà una freccia in più al suo arco. Il nigeriano può entrare dalla panchina e far rifiatare qualcuno dei giocatori del reparto d’attacco, che fino ad ora hanno dovuto fare gli straordinari, in particolare Insigne e Politano che hanno dovuto giocare praticamente sempre a causa dei tanti infortuni che hanno colpito il reparto offensivo partenopeo. La speranza per i tifosi del Napoli è che Osimhen possa ritrovare non solo il campo, ma anche il gol.