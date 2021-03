Il Mattino – Rinnovo Insigne: bandiera del Napoli, ma c’è il nodo ingaggio

Lorenzo Insigne può diventare una bandiera del Napoli con il nuovo rinnovo di contratto, ma c’è il problema relativo all’ingaggio. La SSCN dovrà fare una decurtazione del monte stipendi e questo renderà difficile tutti i prossimi rinnovi.

Notizie Calciomercato Napoli – Il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli è uno dei ‘problemi’ da risolvere per il nuovo corso di Aurelio De Laurentiis. A fine stagione ci sarà sicuramente un cambio tecnico in panchina ed il nuovo allenatore dovrà capire se potrà ancora contare su Insigne che potrebbe anche diventare una bandiera del Napoli. I presupposti ci sono tutti, secondo quanto scrive Il Mattino il calciatore dà ampia priorità alla squadra partenopea e la società vorrebbe continuare a tenerlo in rosa per renderlo sempre di più il perno della squadra. Insomma fino a qui le vedute sono convergenti, ma ci sono ancora questioni da risolvere.

Contratto Insigne: il rinnovo e le cifre

Il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli scade il 30 giugno del 2022 quindi è assolutamente necessario cominciare a parlare di rinnovo. Il calciatore piace a molte big europee, ma anche italiane, che sono pronte ad approfittare qualora dovesse andare qualcosa storto col Napoli. La società è pronta a fare di Insigne una bandiera del Napoli, ma c’è da fare una valutazione sugli ingaggi. Il Mattino scrive che De Laurentiis, con o senza Champions League, apporterà un taglio al monte stipendi del 25%, che al momento raggiunge i 110 milioni di euro. Questo ovviamente rende difficile ogni trattativa. Anche il rinnovo di Insigne con il Napoli potrebbe avere dei problemi sulle cifre. Il giocatore guadagna 4,5 milioni di euro ed è alla soglia dei 30 anni. Ora toccherà al Napoli come gestire una situazione sicuramente complicata, dato che l’agente di Insigne potrebbe chiedere un aumento di ingaggio che sicuramente non si sposerebbe con la politica societaria.