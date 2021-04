Napoli: contrattura per Zielinski, farà di tutto per giocare con l’Inter

Napoli col dubbio Zielinski per la sfida con l’Inter. Gennaro Gattuso deve fare già i conti con l’assenza di Ospina e dovrà puntare su Meret titolare. Il polacco è un altro dei punti di riferimento per il tecnico, ma con la Sampdoria Zielinski ha subito una contrattura che viene monitorata costantemente a Castel Volturno. Le condizioni del giocatore non sono preoccupanti, c’è ottimismo ma ad oggi non c’è l’assoluta certezza che possa essere recuperato. Zielinski vuole esserci nella sfida con l’Inter ma dovrà superare il problema fisico. La contrattura potrà essere gestita durante gli allenamenti, questo permetterà al giocatore di arrivare pronto alla super sfida di domenica.

La voglia di Zielinski di scendere in campo è tanta e Gattuso non vorrebbe rinunciare al polacco. Due elementi importanti che spingono il centrocampista a cercare di recuperare il più in fretta possibile. Le sensazioni sono positive, ma lo staff medico sta valutando attentamente la situazione. I prossimi allenamenti scioglieranno definitivamente in dubbio, anche se ci sono molte possibilità che Zielinski possa partire titolare con l’Inter. Il polacco giocherebbe sulla trequarti, con Insigne e Politano e molto probabilmente con Osimhen come punta centrale. Il nigeriano è vicino alla conferma da titolare al posto di Mertens.