Aronica ‘vota’ per Fabio e Paolo Cannavaro: “Perfetti per il Napoli. Dubbi su Manolas. Lamela? Napoli piazza giusta”

Fabio e Paolo Cannavaro al Napoli trovano la ‘benedizione’ di Salvatore Aronica, ex difensore della squadra azzurra. A Radio Crc, Aronica dice: “Sarebbe sicuramente ‘un’ottima idea. Sono un amico dei fratelli Cannavaro e mi auguro che possano tornare in azzurro. Fossi in loro spalancherei le porte al Napoli, porterebbero competenza e professionalità“. L’ex difensore si è poi soffermato sul rendimento di Manolas che al Napoli non sta rendendo secondo le aspettative, molto spesso frenato anche dagli infortuni. Per Aronica l’acquisto di Manolas non era “quello giusto per sostituire un giocatore come Raul Albiol“. Discorso diverso invece su Osimhen: “Mi sbilancio l’anno prossimo sarà quello della sua esplosione, è solo una questione di tempo e di niente altro, ci sono già i presupposti“.

Intanto Osimhen potrebbe essere titolare con l’Inter, una delle sfide difficilissime sul cammino del Napoli per la Champions League: “Inter e Lazio sono due avversarie molto complicate, ma in Serie A, soprattutto a fine campionato, non ci sono partite semplici. Queste due due sfide – dice Aronica – diranno molto sulla possibilità di qualificazione in Champions League del Napoli“. Infine Aronica parla della voce di calciomercato che vede un possibile ritorno di Lamela in Italia e precisamente al Napoli: “E’ sicuramente la piazza giusta per farlo esplodere definitivamente, potrebbe fare quel definitivo salto di qualità“.