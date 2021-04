Il Napoli ed altri sei club sfiduciano Dal Pino presidente di Lega Serie A

Un atto clamoroso ed imprevedibile il Napoli di De Laurentiis sfiducia Dal Pino presidente di Lega di Serie A, lo fa insieme ad altri sei club. La notizia viene lanciata dal Sole 24 ore. Insomma un atto importante che fa seguito alle parole del presidente De Laurentiis che aveva minacciato di non far cominciare la prossima stagione di Serie A. A questo punto ci si troverebbe ad uno scontro diretto che porterebbe solo altro caos all’interno del calcio italiano. Dopo la sfiducia di De Laurentiis del Napoli ed altri sei club di Serie A per il presidente di Lega Dal Pino, si era parlato di dimissioni da parte del dirigente. Voce smentita da Giovanni Capuano, giornalista di Panorama.

Secondo il Sole 24 ore è stata formalizzata la richiesta di dimissioni di Dal Pino. Ecco quanto scrive il quotidiano: “È partita una richiesta formale di dimissioni nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Una seconda lettera partita dallo Studio Chiomenti avrebbe messo in fila rilievi per una denuncia per cattiva gestione. La lettera delle Società chiede a Dal Pino di farsi da parte in quanto non hanno più fiducia in lui. Quella dello studio Chiomenti per conto delle società chiede anche eventuali danni dovuti al suo comportamento nella gestione diritti e fondi. Le sette società attive sul fronte sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio,

Napoli ed Hellas Verona“.