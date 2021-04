NAPOLI– Erik Lamela è vicinissimo al ritorno in Italia. Il suo entourage ha già trattato con il Milan e negli ultimi giorni ha avuto contatti molto intensi con il Napoli, che a questo punto è la squadra favorita per riportarlo in Serie A dopo 8 anni in Premier League.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, il Napoli tratta Lamela. L’argentino del Tottenham pronto a ridursi l’ingaggio

“Lamela, a spingere per tornare in Italia. Nella sua testala meta preferita sarebbe la Roma, la squadra che lo ha lanciato giovanissimo grazie all’intuizione di Walter Sabatini. I giallorossi non hanno mai aperto ad un suo ritorno, e così, dopo aver registrato l’interessamento del Napoli, Lamela ha dato il via libera a trattare con Aurelio De Laurentiis, che lo aveva già cercato anni fa”.

Il quotidiano sportivo aggiunge: “Nessun argentino, sfugge al fascino della città e del club di Diego Armando Maradona. Tanto che Erik Lamela ha fatto sapere di essere disposto a ridimensionare il lauto stipendio garantito dagli Spurs: per una cifra annua tra i 2-2,5 milioni, a cui andrebbero aggiunte le agevolazioni fiscali del periodo, la stretta di mano può diventare una firma su un contratto di tre o quattro anni”.