“Neres titolare con Conte? Adani svela tutto sul brasiliano”

L’ex difensore rivela i dettagli sul rapporto tra il brasiliano e il tecnico azzurro

Daniele Adani traccia la strada per il futuro di David Neres nel Napoli. L’ex difensore, intervenuto a Radio Kiss Kiss, svela i retroscena sulla gestione del talento brasiliano da parte di Antonio Conte.

“La gestione Conte è come un Vangelo“, rivela Adani ai microfoni dell’emittente ufficiale del club azzurro. “Il mister ha un suo verbo e i giocatori devono seguirlo. Chi dimostra di essere pronto viene premiato con più spazio”.

Il caso Neres è emblematico. Il brasiliano, spesso decisivo dalla panchina, non è stato impiegato nell’ultima sfida contro l’Inter. Una scelta che ha fatto discutere i tifosi del Napoli, attratti dalle giocate spettacolari dell’esterno.

“Conte ha fortemente voluto Neres“, sottolinea Adani durante ‘Sunday Sport’. “Con il tempo, assimilando gli automatismi e trovando l’equilibrio tra fantasia e sacrificio, il suo minutaggio aumenterà. È uno di quei giocatori che cambiano le partite con una giocata”.

La chiave per il salto di qualità è chiara: il giusto mix tra le doti offensive del brasiliano e le esigenze tattiche del tecnico salentino. Una crescita che potrebbe trasformare Neres in un’arma fondamentale per il Napoli.