Osimhen-Zirkzee, lo scambio che fa sognare: il Manchester United fa sul serio

Il club inglese vuole il bomber del Napoli e offre il gioiello del Bologna più un ricco conguaglio. Conte ha già dato il suo ok

Il Manchester United è pronto a far saltare il banco per Victor Osimhen. Una proposta shock sta per essere recapitata al Napoli: Joshua Zirkzee più una sostanziosa parte cash per arrivare al bomber nigeriano.

Manchester United su Osimhen

L’indiscrezione, rivelata dal portale turco Fanatik, ha del clamoroso. I Red Devils hanno scelto Osimhen come obiettivo numero uno per l’attacco dopo il no dello Sporting per Gyokeres. La mossa a sorpresa? L’inserimento nell’operazione di Zirkzee, la rivelazione della Serie A.

Ma c’è di più. Antonio Conte, uno che di attaccanti se ne intende, avrebbe già benedetto l’operazione. Il tecnico del Napoli vede nel giovane olandese del Bologna il profilo perfetto: fisico, tecnica e quella fame di gol che ha stregato mezza Europa.

Scambio Osimhen-Zirkzee

I numeri parlano chiaro: Zirkzee ha trascinato il Bologna verso l’Europa a suon di gol e giocate da campione. Il suo calcio totale, unito alle potenzialità ancora inespresse, lo rendono il candidato ideale per non far rimpiangere Osimhen ai tifosi azzurri.

La palla ora passa a De Laurentiis. Il presidente del Napoli dovrà valutare un’offerta che potrebbe cambiare gli scenari futuri del club: un nuovo bomber di prospettiva più una plusvalenza record per far quadrare i conti e rilanciare il progetto tecnico.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Manchester United è pronto all’assalto finale, il Napoli riflette. Un terremoto di mercato sta per scuotere la Serie A.