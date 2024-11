Cherki-Napoli, De Laurentiis fiuta l’affare: il Lione sprofonda nei debiti e svende i gioielli

Il club francese rischia la Ligue2: il talento franco-algerino può partire a prezzo di saldo

Il Lione sta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia. Il glorioso club transalpino, che ha cresciuto campioni del calibro di Benzema, rischia la retrocessione in Ligue2 a causa di una voragine nei conti: 500 milioni di euro di debiti che la Federcalcio francese non è più disposta a tollerare.

In questo scenario da incubo per i tifosi francesi si staglia la figura di Rayan Cherki, il gioiello franco-algerino classe 2003 che il Napoli segue con particolare attenzione. Il fantasista, che in questa stagione ha già collezionato 11 presenze condite da 2 gol e 3 assist, rappresenta una tentazione concreta per il club azzurro.

Chi è Rayan Cherki: il gioiello del Lione che fa gola al Napoli

Le caratteristiche tecniche di Cherki lo rendono il profilo ideale per il calcio partenopeo. Il suo dribbling ubriacante, unito a una visione di gioco superiore alla media, ne fanno il perfetto erede di Kvaratskhelia o Politano. La duttilità tattica gli permette di agire su entrambe le fasce, caratteristica preziosa per qualsiasi allenatore.

La necessità del Lione di fare cassa potrebbe abbassare le pretese economiche del club francese. La valutazione attuale di 20 milioni potrebbe subire un ribasso significativo, trasformando Cherki in una vera e propria occasione di mercato. Un’opportunità che il Napoli non vuole farsi sfuggire, nonostante l’interesse di diversi top club europei.

Perché Cherki è perfetto per il Napoli

“È uno dei talenti più puri del calcio francese”, ha dichiarato Bernard Lacombe, storica bandiera del Lione. “Ha tutto per diventare un campione: chi lo prende fa un affare”. Parole che confermano il potenziale di un giocatore destinato a far parlare di sé nei prossimi anni.

Il Napoli studia la formula giusta per anticipare la concorrenza. La crisi del Lione potrebbe accelerare la trattativa, regalando agli azzurri uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

