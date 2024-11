Kvaratskhelia-Napoli, rinnovo bloccato: PSG e Barcellona pronte al colpo

Le richieste del georgiano spaventano De Laurentiis: la trattativa è in una fase critica

Il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli si complica sempre di più. La trattativa per il prolungamento del contratto del talento georgiano è in una fase di profondo stallo, con il rischio concreto di una clamorosa rottura.

La distanza economica

L’offerta del Napoli per Kvara è chiara: De Laurentiis non intende superare i 5 milioni di euro più bonus a stagione. Una proposta che l’agente Mamuka Jugeli ritiene inadeguata, considerando che la richiesta per il numero 77 azzurro è di 8 milioni netti all’anno.

Le big europee alla finestra

Il Mattino rivela un retroscena preoccupante per i tifosi partenopei: il Paris Saint-Germain e il Barcellona stanno monitorando attentamente la situazione del gioiello georgiano. Le due potenze europee sono pronte ad approfittare dello stallo tra il calciatore e il club azzurro.

I tempi stringono

Dal primo summit di inizio novembre, la trattativa tra il Napoli e l’entourage di Kvaratskhelia non ha fatto passi avanti. L’unica possibile soluzione potrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria inferiore ai 100 milioni di euro, compromesso che permetterebbe al georgiano di avere una via d’uscita prestabilita.

Il rischio per il Napoli

Nonostante il contratto fino al 2027, la situazione preoccupa il club partenopeo. Senza un accordo entro la fine della stagione, il rischio è quello di ritrovarsi con un Kvaratskhelia scontento e una possibile svalutazione del suo cartellino sul mercato. Il presidente De Laurentiis dovrà trovare una soluzione per non perdere il suo fuoriclasse georgiano.