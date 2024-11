Kvaratskhelia-Napoli, gelo sul rinnovo: la richiesta che spaventa De Laurentiis

La distanza tra domanda e offerta per il rinnovo del georgiano apre nuovi scenari di mercato

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia in azzurro è sempre più incerto. Dopo l’incontro di inizio novembre tra il Napoli e l’entourage del georgiano, la situazione rinnovo è in fase di stallo totale.

De Laurentiis ha messo sul piatto 6 milioni di euro comprensivi di bonus, ma la richiesta del talento georgiano è di 8 milioni a stagione. Una distanza che, secondo Sky Sport, potrebbe essere colmata solo attraverso l’inserimento di una clausola rescissoria sotto i 100 milioni.

La situazione contrattuale del numero 77 azzurro inizia a preoccupare. Con un ingaggio attuale inferiore ai 2 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2027, il tempo non gioca a favore del Napoli. A giugno mancheranno solo due anni alla scadenza naturale dell’accordo, un momento in cui sarà necessario prendere decisioni definitive.

Nel frattempo, i top club europei non stanno a guardare. PSG e Barcellona si muovono sotto traccia, pronti ad approfittare di eventuali tentennamenti nella trattativa per il rinnovo. La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente considerando le possibili richieste di commissioni da parte degli agenti.

Il club azzurro dovrà accelerare i tempi se vuole blindare il suo gioiello. La crescita esponenziale di Kvara e l’interesse delle big europee rischiano di trasformare questo rinnovo in una corsa contro il tempo.