Barcellona pressing su Kvaratskhelia. La reazione del Napoli

Il club blaugrana ha inserito il georgiano nella lista dei potenziali rinforzi per la fascia sinistra

Il Barcellona ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia. Il talento del Napoli è finito in cima alla lista dei desideri del club catalano, che cerca rinforzi di qualità per completare il proprio tridente offensivo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i blaugrana stanno pianificando con largo anticipo le strategie di mercato per la prossima stagione. Con Lamine Yamal a destra e Lewandowski al centro, il club catalano cerca un nuovo crack per la fascia sinistra.

Il profilo di Kvaratskhelia è considerato perfetto per il progetto Barcellona. L’ala georgiana rappresenterebbe l’ideale completamento del reparto offensivo immaginato da Flick per il futuro della squadra. Nella lista dei desideri figurano anche Leao e Nico Williams, ma il georgiano del Napoli è in pole position.

La situazione contrattuale del numero 77 azzurro è attualmente in evoluzione. Il club partenopeo, che ha il giocatore sotto contratto fino al 2027, sta lavorando al rinnovo per blindare quello che considera un pilastro della squadra che verrà affidata a Conte.

Il Barcellona, scottato dalle precedenti operazioni di mercato dai costi esorbitanti, questa volta vuole muoversi con anticipo per evitare aste al rialzo. Ma la posizione del Napoli resta ferma: Kvara è considerato incedibile e centrale nel progetto tecnico azzurro.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Kvaratskhelia e le ultime di calciomercato.