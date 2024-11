“Così non va bene”: Vlahovic esplode contro Thiago Motta, la bomba dalla Serbia coinvolge la Juventus

l bomber bianconero si sfoga dal ritiro della nazionale: “Non posso correre così tanto, in Serbia gioco come voglio”

Un terremoto scuote la Juventus. Dusan Vlahovic ha rotto gli argini dal ritiro della Serbia, lanciando accuse pesanti sul suo utilizzo in maglia bianconera. Parole che hanno fatto tremare l’ambiente juventino e aperto una crepa nel rapporto con Thiago Motta.

L’attaccante, frustrato per il suo rendimento in campionato, ha scelto RSI per vuotare il sacco: “In nazionale è diverso. Mister Stojković non mi obbliga a fare tutti questi compiti difensivi”. Poi la stoccata più dura: “Mi chiede di correre tanto, ma con la mia struttura fisica non riesco. Quando lo faccio, non sono fresco per finalizzare“.

Il confronto con il suo ruolo in Serbia è impietoso. Qui Vlahovic gioca in coppia con Mitrovic, formando un tandem che esalta le sue caratteristiche: “Mi piace avere un altro attaccante vicino. Lui fa il lavoro sporco, io posso concentrarmi sul gol”. Una libertà che in bianconero sembra solo un lontano ricordo.

Le dichiarazioni del bomber arrivano in un momento delicatissimo. I numeri in campionato sono impietosi e il rapporto con Thiago Motta sembra ai minimi storici. Un cortocircuito che rischia di compromettere la stagione della Juventus.

Gli esperti di calciomercato già parlano di possibili sviluppi. Le parole di Vlahovic potrebbero nascondere un malessere più profondo, aprendo scenari inaspettati per il futuro del centravanti serbo.