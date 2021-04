Fabian Ruiz rinnovo ad una condizione. Fripo strizza l’occhio al Napoli

Il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli è uno dei casi più spinosi che la dirigenza azzurra deve affrontare. Le prestazioni del centrocampista spagnolo hanno fatto drizzare le antenne ai big club della Liga, Real, Atletico e Barcellona su tutte. Mirko Calemme, giornalista di ‘Diario As’ ha raccontato le ultime su Fabian Ruiz ai microfoni di Radio CRC

“Le trattative per il rinnovo di Fabian Ruiz sono ferme, nel caso non andasse via dopo l’Europeo, allora potrebbe allungare il contratto. In estate ci potrebbe essere l’assalto dell’Atletico. Però occhio al Real Madrid. In chiave Blancos non si sta parlando più di Fabian, ma alle merengues piace lavorare a fari spenti”.

Calemme aggiunge: “Dalla Spagna potrebbe arrivare uno dei rinforzi richiesti dal Napoli negli ultimi anni. Il Barcellona potrebbe mettere sul mercato Junior Firpo. Al mancino dei blaugrana piace l’ipotesi Napoli. In estate se ne potrebbe parlare”.

Calemme ha poi concluso parlando della gara di domenica sera tra Napoli e Inter

“Conte verrà al ‘Maradona’ per chiudersi e ripartire, perché sa che il Napoli al completo può fargli male. Gli azzurri sono in salute, ma devono concretizzare meglio le occasioni gol che creano”.