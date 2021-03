“Junior Firpo obiettivo del Napoli, ma ci sono altri due nomi”

Calciomercato Napoli con Junior Firpo che piace molto al club di Aurelio De Laurentiis, interessato all’acquisto di un terzino sinistro.

Il Napoli a fine stagione vuole acquistare un terzino sinistro in fase di calciomercato. Secondo la redazione di Radio Goal il nome principale per il Napoli è “Junior Firpo“. Il Barcellona non lo ha mai preso veramente in considerazione, tanto che sta già comprando il sostituto del giocatore naturalizzato spagnolo. I blaugrana lasceranno partire Junior Firpo che piace pure al Milan in Serie A, ma da tempo il Napoli lo sta seguendo. Secondo Radio Goal però ci sono anche altri obiettivi: “Junior Firpo è in cima alla lista di Cristiano Giuntoli che continua a seguire sia Emerson Palmieri del Chelsea che Dimarco del Verona“.

Intanto il Barcellona ha pure fissato il prezzo per Junior Firpo, se il Napoli lo vuole dovrà sborsare 10 milioni di euro. Una cifra non eccessiva che la società di Aurelio De Laurentiis potrebbe tranquillamente mettere sul piatto per assicurarsi il cartellino del terzino. Anche lo stipendio di Junior Firpo è alla portata del club azzurro, il calciatore guadagna 1,7 milioni di euro compresi bonus. Una cifra che rientrerebbe anche nei nuovi parametri di Aurelio De Laurentiis che vuole abbassare il monte ingaggi a fine stagione. Il Napoli si è messo sulle tracce di Junior Firpo ben sapendo che ci sono buone possibilità che lasci Barcellona. Il terzino sinistro, adattabile anche a destra, nella stagione 2020/21 ha giocato appena 819 minuti fino ad ora e collezionando solo 17 presenze. A 24 anni Junior Firpo cerca maggiore continuità ecco perché i suoi agenti si sono già messi alla ricerca di un nuovo club. Sul giocatore c’è l’interesse anche di alcuni club spagnoli come Siviglia e Real Sociedad, ma alcuni voci arrivano anche dall’Inghilterra dove il Leicester pare stia facendo un pensiero per il calciatore.