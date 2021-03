Il Barcellona ha il sostituto di Junior Firpo, si libera per Napoli o Milan

Il Napoli sul calciomercato cerca un terzino sinistro e Junior Firpo del Barcellona è uno dei profili seguiti da Aurelio De Laurentiis.

Dalla spagna il portale fichajes.net fa sapere che il Barcellona è pronto a liberare Junior Firpo, calciatore che piace a Napoli e Milan in Serie A. Il Barcellona ha già trovato il sostituto dato che si è fiondato su Javi Galàn dell’Huesca, un classe ’94 che ha una clausola rescissoria di 8 milioni di euro, quindi ampiamente alla portata del club blaugrana. Questo intreccio di mercato libera definitivamente Junior Firpo che ha trovato ben poco spazio al Barcellona, per il calciatore si parlava della soluzione Napoli già a gennaio, ma poi non se ne fece nulla.

Ora Junior Firpo ritorna in orbita Napoli che a fine stagione avrà necessità di rinnovare gli esterni di difesa. Sulla fascia sinistra Mario Rui non offre grandi garanzie e Ghoulam si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico. I medici sono sicuri che il terzino algerino ritornerà quello di prima, questo è il terzo grave infortunio che Ghoulam subisce. Recuperarlo definitivamente sarebbe sicuramente come un acquisto per la società azzurra, ma bisogna capire che ci si può permettere di aspettare ancora il calciatore.