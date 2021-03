Reina sorpresa a Ghoulam, visita a Villa Stuart: “Come stai fratello?”

Pepe Reina portiere della Lazio ha fatto visita a Villa Stuart a Faouzi Ghoulam suo ex compagno di squadra al Napoli.

Il Napoli, quello di Sarri, è stato un grande gruppo formato da compagni di squadra e lo si vede in molte occasioni. Non è un caso che Pepe Reina abbia deciso di andare a fare visita a Faouzi Ghoulam a Villa Stuart a Roma dove si trova in convalescenza dopo l’ennesima operazione subita, questa volta al ginocchio sinistro. La rottura del crociato ha fatto ripiombare l’algerino in un incubo attraverso per ben due volte, un calvario che mentalmente pesa tantissimo, soprattutto perché il terzino aveva da poco ricominciato a calcare con costanza il campo da gioco da titolare ed offrire buone prestazioni.

“Come stai fratello?” è la frase che Reina ha riservato, con un sorriso, a Ghoulam e riportata dal Corriere dello Sport. Il portiere ora difende i pali della Lazio quindi si trova già a Roma ed ha voluto andare a salutare il suo ex compagno di squadra. Un gesto importante per Ghoulam che ha potuto riabbracciare Reina che era leader carismatico dello spogliatoio partenopeo. Ma il gesto di Reina, così come i tanti messaggi che sono arrivati dopo l’infortunio di Ghoulam, dimostra anche in quanti provano affetto verso un uomo, Ghoulam, che è stimato da tutti.