De Laurentiis bellissimo gesto per Ghoulam. Lo fece anche per un altro calciatore

Aurelio de Laurentiis vuole rinnovare il contratto a Ghoulam. Un gesto bellissimo del patron azzurro ricorda quello per Grava.

Secondo il professor Mariani la carriera di Ghoulam non è a rischio. il terzino Algerino potrebbe tornare in campo tra 4/5 mesi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, Aurelio De Laurentiis in queste ore andrà a trovare Ghoulam in clinica. Il terzino, al quinto infortunio di un carriera devastata è assistito dal medico del club azzurro, Raffaele Canonico.

Secondo il quotidiano sportivo, De Laurentiis sta valutando l’idea di rinnovare il contratto a Faouzi Ghoulam dopo l’infortunio. Il presidente del Napoli fece lo stesso quando anni fa si infortunò Grava, attuale responsabile del settore giovanile azzurro. Il contratto di Ghoulam scade nel 2022 e De Laurentiis sta accarezzando l’idea di premiare il calciatore.