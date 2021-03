Lozano verso il recupero col Milan, si allena nel giorno di riposo

Hirving Lozano corre verso il recupero col Milan, il giocatore messicano si è allenato a Castel Volturno anche durante il giorno di riposo.

Il recupero di Lozano per la sfida con il Milan comincia a diventare sempre più concreto. La buona notizia è che il giocatore si allena da una una voglia matta di tornare in campo. L’infortunio subito durante la sfida con la Juventus sta diventando solo un brutto ricordo, perché Lozano viaggia verso il recupero con il Milan sfida delicatissima che si giocherà domenica sera a Milano. Sarà una delle prima tre trasferte di fuoco del Napoli ed avere Lozano, anche se solo in panchina, potrebbe rappresentare un’ottima arma in più per Gennaro Gattuso che non si può permettere nessun passo falso.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Lozano si è allenato anche ieri durante il giorno di riposo, questo fa capire che sta bene ed ha voglia di tornare. “Oggi il Cucky verrà valutato, nei prossimi giorni farà altri test, sarà costantemente monitorato per capire a che punto è il recupero dopo l’infortunio alla coscia destra” scrive il quotidiano sportivo. Attualmente le sensazioni su Lozano sono positivi e c’è speranza che possa essere tra i convocati per la sfida con il Milan.