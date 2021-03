“Lippi direttore tecnico del Napoli”, il figlio agente apre agli azzurri

Marcello Lippi direttore tecnico del Napoli, c’è già stato un contatto con Aurelio De Laurentiis lo rivela Valter De Maggio.

L’ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi potrebbe essere il nuovo direttore tecnico del Napoli lo dice Valter De Maggio a Radio Goal. Secondo quanto riferito da De Maggio ci sarebbe già stato un primo contatto tra il club partenopeo e l’ex commissario tecnico dopo la sconfitta di Verona. Una sconfitta che ha segnato un po’ uno spartiacque nella testa di Aurelio De Laurentiis che ha rotto gli indugi ed ha cominciato a sondare il mercato per rinnovare l’area tecnica. Il direttore tecnico è una figura che manca al Napoli e Marcello Lippi sarebbe sicuramente un nome di alto profilo e di grande esperienza, anche internazionale.

Davide Lippi figlio e agente di Marcello ha parlato di questa prospettiva a Radio Goal ed ha detto: “Che io sappia non ci sono stati contatti, ma se dovesse arrivare qualche proposta la valuteremo a mio madre non dispiacerebbe un ruolo del genere“. Il Napoli avrebbe bisogno di una figura di spessore nell’organigramma societario per coordinare l’area tecnica. Marcello Lippi direttore tecnico assicurerebbe sicuramente professionalità e capacità. Per questo ruolo nel recente passato si è fatto il nome anche di Rafa Benitez, ma a quanto pare il tecnico spagnolo vuole continuare ad allenare ed a sedere in panchina e non è ancora pronto per un ruolo solo dirigenziale. Non sarebbe la prima esperienza di Marcello Lippi al Napoli, l’ex ct infatti ha allenato la squadra azzurra nella stagione 1993/94 nella sua rosa c’erano anche calciatore come Taglialatela e Fabio Cannavaro, quest’ultimo poi diventato della Nazionale che nel 2006 ha regalato la Coppa del Mondo proprio al commissario tecnico Marcello Lippi.