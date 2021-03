La Nazionale del Regno delle Due Sicilie parteciperà agli Europei CONIFA. Iezzo CT.

La Nazionale del Regno delle Due Sicilie entra nel CONIFA, organo che raggruppa le nazionali indipendenti. Agli Europei con Gennaro Iezzo ct.

La Nazionale del Regno delle Due Sicilie fondata nel 2008 entra nel CONIFA e parteciperà agli Europei per le nazionali indipendenti. I tifosi del Napoli, potranno esultare per una nazionale che li rappresenta in toto, come ha spiegato a radio punto nuovo il presidente Massimo Amitrano:

“Nel 2015 ho avuto l’onore di conoscere il Presidente della CONIFA: da lì nasce il progetto di costituire il Regno Delle Due Sicilie F.A. 60 nazioni, 5 continenti, nel 2018 siamo stati arbitri al mondiale e nel tempo siamo riusciti a mettere in campo tantissimi professionisti.

Gennaro Iezzo è stato il primo nome a cui ho pensato per il suo attaccamento al Sud Italia e per la sua esperienza nel mondo del calcio. Successivamente ho costituito un team di professionisti: Antonio Mandile per l’area marketing, Francesco Orabona per la delegazione agli europei e Valeria Cardillo per l’ufficio stampa: tutti mi supportano quotidianamente. Attualmente siamo stati ripescati come 12° squadra per l’Europeo di Nizza 2021, siamo pronti per partire e vendere cara la pelle dei duosiciliani.

Il presidente Regno Delle Due Sicilie F.A ha poi aggiunto:

“ La nostra associazione è composta di tre nazionali: maschili, femminili e per disabili. Mi piace camminare con i piedi per terra, dobbiamo partire e dimostrare che non siamo inferiori a nessuno: abnegazione, professionalità, cuore, terra e bandiera, questo deve essere il nostro modo di pensare. Al termine del 2021 ci sarà una mostra a New York in cui verranno esposte maglie e storie del Regno Delle Due Sicilie. La nostra identità è qualcosa di eccezionale, mi dispiace solo dover combattere con una storia insabbiata. Aurelio De Laurentiis è identitario e rispecchia il Sud? Ogni presidente ha la sua personalità e si identifica nel mondo del calcio. Io lo amo perché parla chiaro, ma la penso diversamente, bisogna essere pure diplomatici”.

Gennaro Iezzo, CT della Nazionale di calcio Regno Delle Due Sicilie F.A- sogna Calaiò.

Ai microfoni di radio Punto nuovo è intervenuto anche Gennaro Iezzo ct della nazionale delle due Sicilie:

“Ringrazio il presidente per aver pensato a me per questo progetto meraviglioso. È qualcosa che senti dentro, anche tutti i giocatori che faranno parte della nazionale delle Due Sicilie, saranno tutti coloro che hanno dentro il senso d’appartenenza e difendere i colori della nostra terra. Questo è il criterio di scelta, oltre al fatto che devono essere nati in una delle 7 regioni. Andremo a Nizza per vincere l’Europeo, venderemo cara la pelle. Cercheremo tanti ragazzi forti, anche in Serie B. Il mio sogno è Emanuele Calaiò per l’attacco. Milan-Napoli? È stata una vittoria convincente anche dal punto di vista del gioco, in particolare il primo tempo. Il Napoli può lottare per arrivare nei primi 4, non è un caso che questa vittoria è arrivata quando sono scesi in campo giocatori che sono stati fuori un po’ di tempo”.

CHI È LA CONIFA?

La CONIFA non è una federazione affiliata alla FIFA. Il suo scopo è sociale. La Confederation of Independent Football Associations (CONIFA) è una federazione internazionale di calcio fondata nel 2013 alla quale sono affiliate squadre che rappresentano le nazioni, le dipendenze, gli Stati senza un riconoscimento internazionale, le minoranze etniche, i popoli senza Stato, le regioni e le micronazioni non affiliate alla FIFA.

Organizza la Coppa del mondo CONIFA, la cui prima edizione si è svolta nel 2014 a Östersund, Svezia. Mentre la prima edizione della Coppa europea di calcio CONIFA si è tenuta nel giugno 2015 e si svolse nella Terra dei Siculi, Romania.

la mission della CONIFA è quello di “costruire un ponte tra persone, nazioni, minoranze e regioni isolate in tutto il mondo attraverso l’amicizia, la cultura e la gioia di giocare a calcio. La CONIFA lavora per lo sviluppo di membri affiliati e si impegna per il fair play e l’abolizione di ogni forma di razzismo.”