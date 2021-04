Il Napoli ufficializza la nuova maglia firmata Marcelo Burlon. Lo stilista Argentino ha presentato le nuove divise da gioco della Kappa: “Una linea celebrativa che vuole trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico. Una dedica d’amore alla città e ai suoi appassionati tifosi”.

Domani nella sfida allo stadio Maradona debutterà la nuova maglia del Napoli firmata Marcelo Burlon. La linea per la SSC Napoli, realizzata da Kappa, farà il suo debutto in campo per il big match tra Napoli e Inter. Lo stilista, nato in Patagonia da padre italiano, milanese d’adozione, ha un profondo legame con Diego Armando Maradona e questo accresce il fascino dietro la reinterpretazione della divisa ufficiale del club azzurro che porta con sé la forza esplosiva e l’energia multiculturale di Burlon. Due i modelli creati per il team partenopeo, una maglia da gioco con le ali stampate sul petto, simbolo iconico di County of Milan, e un’altra, gialla, dedicata ai portieri, tutte realizzate da Kappa.

Maglia Napoli Marcelo Burlon prezzo

Napoli Marcelo Burlon, ecco i prezzi:

Maglia Gara “Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli” – 150€ (sia la nera che la gialla “Goalkeeper”)

(sia la nera che la gialla “Goalkeeper”) Pantaloncini Gara “Kombat Ryder Pro Marcelo Burlon Napoli” – 60€

Tute Marcelo Burlon Napoli – 250€

T-Shirt Marcelo Burlon Napoli – 80€

Zaino – 80€

Cappellino – 50€

Pallone – 60€

LA NUOVA MAGLIA KAPPA IL COMUNICATO DEL NAPOLI

Il Napoli ha comunicato il debutto della nuova maglia Kappa firmata Marcelo Burlon:

“Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l’esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli. Moda e sport, mondi diversi ma complementari, che ancora una volta si intersecano e si influenzano, trovando sinergie inaspettate e dando vita a nuove realtà creative.

Una linea celebrativa della squadra. Creata per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico attraverso la visione e l’estro creativo di Marcelo Burlon. Catalizzatore e connettore dalla forza esplosiva. Burlon porta la sua energia multiculturale per questa partnership d’eccezione. Una dedica d’amore a Napoli: la città, la squadra e i suoi appassionati tifosi”.

La maglia del Napoli di Burlon presenta un tema grafico che ricorda molto le piume di un uccello. Le cui ali servono al Napoli nella volata per un posto in Champions League.