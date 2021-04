Sono già esaurite le prime scorte delle maglie Marcelo Burlon lanciate dal Napoli in collaborazione con il famoso stilista. Lo store azzurro sul sito della SSCN è stato letteralmente preso d’assalto e dopo poche ore dal lancio ufficiale della maglia Burlon del Napoli, le casacche erano già introvabili. Dalla taglia S alla XXL non si riusciva più a trovare una maglia che invece ora è ritornata disponibile sul sito ufficiale. La maglia Burlon del Napoli ha un costo di 150 euro ma questo non ha frenato gli appassionato. Gli azzurri indosseranno la casacca nella sfida con l’Inter di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. La Kappa ha deciso di mettere in vendita solo 1000 esemplari numerati della maglia speciale e l’unico rivenditore autorizzato è la boutique Michele Franzese in via Domenico Morelli.

Insieme alla maglia il Napoli con Marcelo Burlon ha lanciato anche una linea dedicata a pantaloncini, tute, pallone, zaino e cappellino. Tutti i prodotti hanno il marchio dell’uccello con ali spiegati che ha reso celebre lo stilista. Un’iniziativa di marketing da parte del Napoli che è stata molto criticata, ma nonostante tutto sembra aver già dato i suoi frutti. Per le società oramai è impossibile ed anche poco producente, non mettere in atto iniziative del genere. Associare il marchio del Napoli a quello di uno stilista famoso in tutto il mondo come Burlon, non può che far crescere la società. Inoltre indirettamente la presentazione della maglia speciale del Napoli firmata da Burlon in collaborazione con Kappa, non fa altro che valorizzare il classico colore azzurro della società. Questo colore, infatti, farà sempre parte della storia partenopea e la creazione di maglie speciale resta una parentesi, giusta per l’attività di marketing. Ma il fascino dei colori sociali, della storia, del fatto che quei colori li ha indossati Diego Armando Maradona, non verrà intaccata.