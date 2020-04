NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli: Maradona

Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 1 Vote

NA passione è la rubrica che svela in esclusiva la raccolta delle migliori maglie indossate del calcio Napoli: Maradona ed il double.

Il Napoli una sola volta nella sua storia è riuscito a centrare un double, era la stagione 1986/87 e non poteva che farlo con Diego Armando Maradona in campo. Il D10S del calcio per tanti, quasi tutti, gli appassionati del football ad ogni latitudine. Questo risultato prestigioso la SSCN lo ha centrato una maglia che nell’immaginario collettivo è la più bella della storia del club.

Na Passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli vi svela in esclusiva la maglia indossata numero 10 di Diego Armando Maradona della stagione 1987/88. Foto e proprietà sono di Renato Pavone, un altro grande collezionista napoletano che ha voluto mettere a disposizione alcune delle sue maglie per la nostra rubrica.

Maglia Match Worn Maradona 1987/88

La maglia numero 10 indossata da Diego Armando Maradona in quella fantastica stagione era realizzata in lana pesante (che si alternava con quella più leggera della versione estiva), con lo stemma NR dello sponsor tecnico. Il prestigioso double viene celebrato con lo stemma dello Scudetto (vinto l’anno precedente) e la coccarda della Coppa Italia cuciti su un colore azzurro che rappresenta musica e poesia per i tifosi del Napoli. La cucitura di due ulteriori stemmi fece passare quello della SSCN sulla manica destra. Il numero e’ in stoffa cucito a zigzag con cotone. Sulla maglia appare lo sponsor Buitoni che insieme a Mars è sicuramente quello che più viene ricordato da qualsiasi supporters azzurri. Il valore minimo per questa maglia del collezionista Renato Pavone parte da 4000 euro.

Napoli Campione d’Italia

A Napoli tanti, tantissimi vi sapranno declamare questa formazione a memoria scolpita in maniera indelebile nel cuore e nella testa dei tifosi. Certo la voce si incrinerà un po’ di più quando si arriverà a pronunciare il nome di Diego Armando Maradona, colui che indossando la maglia numero 10 ha capitanato quella magica annata. E’ proprio quella maglia indossata da Maradona che diventa oggetto prestigioso di football memorabilia.

Ecco la rosa del Napoli 1987/88

PORTIERI: Garella, Di Fusco, Taglialatela

DIFENSORI: Bigliardi, Bruscolotti, Ferrara, Ferrario, Filardi, Marino, Renica, Francini, Pergolizzi

CENTROCAMPISTI: Bagni, De Napoli, Miano, Romano, Sola

ATTACCANTI: Baiano, Careca, Carnevale, Giordano, Maradona

ALLENATORE: Ottavio Bianchi

CAPOCANNONIERE NAPOLI: Maradona con 15 reti.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella