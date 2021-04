Manolas si riscatta, che intervento su Hakimi. Importante recuperarlo

Il Napoli pareggia 1-1 contro l’Inter ma Kostas Manolas fa registrare un’ottima prestazione. Il greco è stato molto criticato nelle ultime partite in cui aveva reso molto al di sotto delle proprie possibilità. Nel match del Diego Armando Maradona, invece, il difensore ex Roma ha disputato un’ottima partita. Almeno in due occasioni è stato decisivo a fermare gli attaccanti avversari. Il vero capolavoro Manolas lo compie quando nel finale di partita blocca Hakimi lanciato a rete. Il greco è bravissimo ad entrare in scivolata bloccata la volata dell’esterno nerazzurro.

Una chiusura importante quella di Manolas che ha contribuito a fissare il risultato sul definitivo 1-1. Con questo pareggio il Napoli guadagna un punto sulla Juventus quarta in classifica. Nonostante tutto non è tutto ora quello che luccica, dato che le altre pretendenti alla qualificazione Champions League hanno vinto. Atalanta, Milan e Lazio, in questa giornata, hanno guadagnato due punti sul Napoli.