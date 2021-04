Il club boccia Osimhen, commenti negativi di Costacurta, Marchegiani e Bergomi

Napoli-Inter non è stata sicuramente la miglior partita di Victor Osimhen, il nigeriano è stato ingabbiato dalla difesa di Conte. In generale per Osimhen sono arrivati pochissimi palloni giocabili e nel secondo tempo è stato anche sostituito da Mertens. Per il giocatore non è stato facile divincolarsi dalla marcatura, anche perché poche volta gli è sta concessa la profondità, in grado di liberare la sua velocità. La prestazione di Osimhen viene criticata negativa durante dal Club di Sky nel post partita di Napoli-Inter.

Marchegiani: “Osimhen peggiore in campo per il Napoli. La storia di Vlahovic ad esempio ci insegna a non dare giudizi affrettati ed auguriamo ad Osimhen di esplodere da un momento all’altro, ma al momento non è al massimo. Sarà stato frenato anche da infortuni e Covid 19, però non sta rendendo per quello che ci si aspetta“.

Costacurta: “In questo momento Osimhen in area di rigore non incide. E’ come se fosse semplice da marcare, non fa quel movimento giusto e questo lo rende prevedibile“.

Bergomi: “E’ veramente difficile dare giudizi perché è vero che è giovane ma ha comunque 22 anni. Gioca troppo spesso palle alla porta e questo lo rende facile da marcare, anche perché non ha quella sensibilità nei piedi per fare da sponda e scaricare palla all’indietro“.