Conte: “Napoli ottima squadra, da scudetto. Annata molto sfortunata”

Antonio Conte tecnico dell’Inter ha parlato al termine della partita tra Napoli e Inter terminato 1-1. Il tecnico dei nerazzurri ha fatto i complimenti alla squadra di Gattuso: “Venire a giocare contro il Napoli al completo non era affatto facile e si è visto, sono molto organizzati ed hanno un’ottima rosa. Ad inizio campionato ho sempre detto che il Napoli poteva lottare per lo scudetto e questa partita, così come le ultime prestazioni lo hanno confermato. Il Napoli ha avuto una stagione sfortunata – aggiunge – spesso ha avuto tanti assenti tra infortuni e Covid“.

Conte si tiene stretto il pareggio contro il Napoli che lo avvicina ulteriormente allo scudetto con l’Inter. Nel finale entrambe le formazioni si sono un po’ accontentate del punto che muove la classifica per gli azzurri, così come quella della squadra di Conte. Sicuramente il pareggio serve di più ai nerazzurri che al Napoli: “Questo pareggio potevamo metterlo in preventivo. Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo e dopo il gol preso. Non era affatto scontato venire qui e fare la partita che abbiamo fatto. I ragazzi sono comunque sempre molto disponibili ed hanno saputo reagire al gol del Napoli, questo è importante anche per il futuro”.