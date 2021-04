Il Napoli escluso dalla superlega, il neonato super campionato avrà solo tre Italiane: Juventus, Milan e Inter. L’ex dg di Milan e Napoli, Marco Fassone, ai microfoni di Radio Goal, ha spiegato le motivazioni che hanno portato all’esclusione del Napoli dalla superlega:

“Il calcio è destinato a cambiare profondamente. Mi ha sorpreso il tempismo con la quale si è arrivata a questa decisione, ma per il resto nessuna novità. Si parla da tempo di Superlega, il calcio ha bisogno di nuovi introiti per alimentarsi. Ripeto: nulla di nuovo, era nell’aria”.

Fassone nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Perché non c’è il Napoli nella Superlega? Il motivo è semplice: i club sono sempre gli stessi. Il Napoli non fa parte di questa élite perché non ha un numero di tifosi paragonabile a quello delle altre squadre italiane che faranno parte di tale competizione, non ha un’audience simile agli altri club coinvolti. Stesso discorso per la Roma, un’altra squadra che, per meriti sportivi, avrebbe potuto fare parte della Superlega”.