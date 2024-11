Il gesto di Lukaku dopo il gol alla Roma non è sfuggito alle telecamere

Il bomber non esulta per rispetto, ma cerca subito lo sguardo in panchina. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena.

Da bomber rispettoso qual è, Romelu Lukaku ha scelto la via della sobrietà dopo il gol decisivo alla Roma, sua ex squadra per la quale aveva segnato ventuno reti la scorsa stagione. Le telecamere hanno catturato ogni sfumatura di un momento che racconta molto più di una semplice rete.

Il belga, dopo aver realizzato “un soffio in porta col mancino”, si è fatto travolgere dall’abbraccio dei compagni che hanno coperto “volto ed emozioni”. Un solo gesto personale, quel bacio verso il cielo che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica dopo ogni gol.

Ma è quello che è successo dopo a raccontare il vero Lukaku. Come rivela il Corriere dello Sport, Big Rom ha cercato immediatamente lo sguardo di Antonio Conte in panchina. Non un caso, ma la naturale conclusione di un’azione studiata e provata più volte in allenamento, come confermato anche da Di Lorenzo nel post partita.

Uno scambio di sguardi e sorrisi tra due che si conoscono bene, che hanno condiviso momenti indimenticabili all’Inter e che ora stanno provando a scrivere una nuova pagina di storia insieme al Napoli. Il tecnico ha risposto alzandosi dalla panchina, un gesto di ringraziamento che vale più di mille parole.

Una rete dal significato particolare, arrivata in una serata speciale al Maradona. Non solo per i tre punti che valgono la vetta della classifica, ma anche per quel mix di emozioni che solo Napoli sa regalare: l’inedito di Pino Daniele prima del match, il ricordo di Diego e un bomber che, partita dopo partita, sta conquistando il cuore di una piazza esigente che di centravanti se ne intende.