Solo un gol in 30 giorni”: il momento difficile di Kvara fa discutere

Il georgiano ancora a secco contro la Roma dopo l’errore iniziale. Conte lo difende: “Era affaticato”.

La vittoria del Napoli sulla Roma ha una sola nota stonata: il momento no di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano continua il suo digiuno realizzativo, interrotto solo dalla rete al Milan nell’ultimo mese.

La partita del numero 77 si è aperta con un’occasione clamorosa dopo appena due minuti: colpo di testa (non la sua specialità) su cross perfetto di Di Lorenzo, con la palla finita sul fondo nonostante la libertà concessa dalla difesa romanista.

Il georgiano si è poi parzialmente riscattato nell’azione del gol partita, con il lancio per Di Lorenzo che ha portato all’assist vincente per Lukaku. La sua gara è terminata al 67′ per far posto a David Neres, apparso più brillante nel finale.

I numeri non sorridono a Kvara: nelle ultime cinque partite ha segnato solo contro il Milan, senza fornire assist. Un digiuno che prosegue anche in nazionale, dove non segna dal 7 settembre contro la Repubblica Ceca in Nations League.

Antonio Conte però difende il suo numero 77: “Ha fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori nella mia gestione. Dopo la nazionale era un po’ affaticato, in questi giorni abbiamo dovuto gestirlo. Ha fatto il suo. Nella ripresa è arrivato il goal e devo pensare anche al bene della squadra: non ho voluto rischiare. C’è Neres che sta lavorando bene, dobbiamo essere contenti del nostro percorso”.