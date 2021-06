Il rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli non è ancora arrivato. Non ci sono nemmeno passi avanti nella trattativa che teoricamente si doveva aprire a fine campionato. Il calciatore è impegnato con l’Italia di Mancini, ma nemmeno il suo procuratore è stato ricevuto per cercare di prolungare il rapporto di lavoro tra la SSCN ed Insigne che scade nel 2022. Insomma il rinnovo di Insigne col Napoli per ora resta bloccato, anche se la volontà del calciatore oramai è chiara da tempo: restare in azzurro e diventare una bandiera del club. L’attaccante chiede però garanzie, secondo Gazzetta dello Sport.

Rinnovo Insigne-Napoli: le ultime novità

Ecco quanto scrive Gazzetta sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: “Fino adesso le parti non hanno avuto alcun incontro per una discussione nel merito di un accordo in scadenza nel 2022. È notorio che il club debba procedere con un taglio sugli ingaggi per rendere sostenibile una squadra ambiziosa. Ed è altrettanto noto che il giocatore vorrebbe riconosciuta una certa leadership, mostrata soprattutto nell’ultima stagione, anche a livello economico”.

Il rinnovo col Napoli non c’è ancora ma Insigne ha idee chiare secondo il quotidiano sportivo che scrive: “Lorenzo vorrebbe restare a vita ma vuole capire anche qual è il progetto della società e di Luciano Spalletti per non essere di troppo. Al tempo stesso, dopo i dovuti chiarimenti, è lecito attendersi dal capitano un gesto di apertura verso le esigenze del Napoli”.

