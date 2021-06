Napoli: caccia al terzino, relazioni positive su Tsimikas

Il Napoli cerca un terzino sinistro sul calciomercato. La rosa dei nomi si è ristretta, ma è chiaro che l’obiettivo principale resta sempre Emerson Palmieri. Da più parti si conferma l’interesse del Napoli per calciatore di proprietà del Chelsea che ora sta vivendo l’esperienza agli Europei con l’Italia. Spalletti resta uno dei suoi mentori ed il giocatore vorrebbe tornare a lavorare con il nuovo tecnico del Napoli. La trattativa è complicata dato che il Chelsea vuole 18 milioni di euro per cedere il giocatore, ma il Napoli spera di strappare un prestito come avvenuto nel recente passato con Bakayoko.

Napoli: alternative a sinistra

Cristiano Giuntoli sta valutando diversi nomi nel caso Emerson Palmieri dovesse saltare. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: Giuntoli avrebbe anche altro: Gabriel Gudmundsson (22) del Groningen è entrato di slancio tra i candidati per il futuro e dal passato più recente, appena l’estate scorsa, sono ricomparsi l’ucraino Mykolenko (22) della Dinamo Kiev e Kostas Tsimikas (25) del Liverpool, un greco sul quale ha speso parole incoraggianti Manolas e per il quale parlano le relazioni che per mesi ha stilato Maurizio Micheli, il capo degli 007 del Napoli”. Il Napoli aveva trattato Tsimikas già prima che finisse al LIverpool, poi il club inglese impose la sua forza sul mercato e lo strappò agli azzurri.

