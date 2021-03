Sportmediaset – Ritorno di Sarri al Napoli, De Laurentiis ora si è convinto

Aurelio De Laurentiis è pronto a riportare Maurizio Sarri al Napoli, un ritorno quasi impossibile ma ora possibile secondo Sportmediaset.

Questa volta la minestra riscaldata potrebbe essere più che digeribile per Aurelio De Laurentiis vuole un ritorno al Napoli di Maurizio Sarri, ne è convinta la redazione di Sportmediaset. A quanto pare il patron del Napoli dopo “un’iniziale perplessità, ha incominciato a intensificare i contatti con l’ex tecnico a cui non dispiacerebbe certo il clamoroso ritorno per riprendere un discorso interrotto troppo presto“. Le basi per un rientro di Sarri al Napoli ci sono tutte, anche perché il tecnico vorrebbe riprendere quel discorso interrotto in maniera brusca nel 2018 quando andò al Chelsea dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti. In quell’occasione il tecnico aspettava ancora una proposta dal Napoli, ma seppe che oramai era stato sostituito e per questo accettò l’offerta degli inglesi.

Secondo Sportmediaset a distanza di anni le cose sono cambiate ed un ritorno al Napoli di Sarri è auspicato anche da De Laurentiis. Nell’immaginario collettivo, compreso quello del patron, c’è ancora quella squadra che seppe emozionare per tre anni sfiorando lo scudetto, naufragato anche a causa della nota vicenda della mancata espulsione di Pjanic contro l’Inter. Oramai da più parti si parla in maniera insistente di un De Laurentiis che vuole un ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli, tanto che si vocifera anche di qualche richiesta dell’allenatore ancora sotto contratto con la Juventus. “A distanza di anni, però, le cose sono cambiate. Il presidente si è reso conto che, anche se le minestre riscaldate spesso risultano indigeribili, riprendere un allenatore che conosce l’ambiente e che ha regalato al Napoli momenti di gioco spettacolare, oltre alla possibilità di lottare per lo scudetto” scrive Sportmediaset. Ovviamente il Napoli si tiene aperte anche altre porte ed ha contatto pure altri allenatori.