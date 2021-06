Il Barcellona su Insigne. Secondo Spotitalia il club catalano ha messo nel mirino il capitano del Napoli: “Prosegue lo stallo rinnovo tra Insigne ed il Napoli. Tra le tante squadre che hanno manifestato interesse nei confronti del capitano dei partenopei c’è anche il Barcellona. Semplice sondaggio esplorativo, palla al Napoli. Il contratto scade nel giugno 2022“.

Il club blaugrana, consapevole della situazione di “stallo” legata al suo rinnovo di contratto, secondo il giornalista Gianluigi Longari, avrebbe chiesto alcune informazioni sul talento nativo di Frattamaggiore.

Numerose le squadre che avrebbero manifestato il proprio interesse per il capitano del Napoli. Il sondaggio del Barcellona per Insigne non dovrebbe complicare i discorsi tra Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Non c’è ancora accordo tra le parti: Insigne vorrebbe restare ed essere protagonista del nuovo progetto di Luciano Spalletti.