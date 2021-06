Calcio mercato Napoli ultime notizie – Il Napoli continua sondare il calciomercato. La priorità di Cristiano Giuntoli è quella del terzino sinistro. Gli azzurri, hanno perso Hysaj a paramento zero e nel ruolo resta il solo Mario Rui, visto che Ghoulam è alle prese con l’ennesimo infortunio. Uno dei nomi più calci per il Napoli è quello di Emerson Palmieri. Il terzino è in uscita dal Chelsea e piace, molto anche all’Inter che lo vorrebbe consegnare a Simone Inzaghi per il suo per il 3-5-2 .

Secondo quanto riporta la redazione sportiva di Sportmediaset,: “Emerosn Palmieri preferirebbe il Napoli ai nerazzurri perché vorrebbe tornare a lavorare agli ordini di Luciano Spalletti. Resta, però, da risolvere il nodo dell’ingaggio dal momento che a Londra percepisce 4 milioni annui“.

Il mercato del Napoli ruota intorno alle cessioni. La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, ha bisogno di vendere almeno un giocatore importante e registrare una conseguente plusvalenza, prima di operare attivamente anche in entrata. Quel giocatore, però, non dovrebbe essere Kalidou Koulibaly, il quale potrebbe rivelarsi il primo “acquisto” per Luciano Spalletti. Se fino a qualche tempo fa sembrava che gli azzurri fossero costretti a cedere due pedine importanti, ovvero il senegalese e Fabian Ruiz, oggi lo spagnolo potrebbe essere l’unico top player a essere ceduto.

