Emerson Palmieri si può trattare col Chelsea: tre alternative per Giuntoli

Emerson Palmieri, l’affare tra Napoli e Chelsea si può riaprire. Dopo che era stato messo in naftalina per qualche tempo secondo Corriere dello Sport si sono riaperti i presupposti per una trattativa. Alla base di tutto ci sono gli ottimi rapporti tra il club azzurro è quello di proprietà di Roman Abramovic, frutto di quell’affare Jorginho che invece scontentò il Manchester City. Emerson Palmieri è obiettivo principale del Napoli e col Chelsea si può imbastire una trattativa, anche se non sarà affatto semplice. Il club di Londra vorrebbe vendere il calciatore, ma chiede tanto: 18 milioni di euro, per un giocatore che nella scorsa stagione ha giocato ‘appena’ 15 partite e poco meno di 800 minuti complessivi.

Napoli-Chelsea: Emerson Palmieri in stile Bakayoko

Allora una delle principali possibilità per il Napoli è di prendere il calciatore in prestito. Magari come accaduto con Bakayoko. In quel caso il club inglese ‘favorì’ il Napoli nella corsa al centrocampista voluto fortemente da Gennaro Gattuso. Gli azzurri riuscirono a strappare un accordo vantaggioso, con Abramovic che partecipava anche in parte al pagamento dello stipendio. Secondo Corriere dello Sport la trattativa tra Napoli e Chelsea si può riaprire, con la SSCN che vorrebbe risolvere il problema terzino magari prima di cominciare il ritiro estivo a Dimaro per poi trasferirsi a Castel di Sangro.

Ma se Chelsea e Napoli non trovano l’intesa per Emerson Palmieri allora ci sono le alternative. Il problema resta Reinildo Mandava del Lilla, club francese che deve fare i conti anche con i soldi spariti di Osimhen. Un altro è Gabriel Gudmundsson esterno di 22 anni che potrebbe essere molto utile nel calcio giocato da Luciano Spalletti. Sempre viva la pista che porta a Mykolenko. Al momento questi calciatori vengono ritenuti delle alternative rispetto ad Emerson Palmieri, calciatore che conosce bene Spalletti ed il calcio italiano.