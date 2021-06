Il soldi di Osimhen spariti, ma il Napoli è totalmente estraneo ai fatti. Nelle casse del Lille sono finiti 48,5 milioni di euro più l’inserimento di quattro contropartite: Karnezis e dei giovani Liguori, Manzi e Palmieri per un valore totale di circa 80 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal noto portale L’Equipe la giustizia francese starebbe analizzando i documenti di tale operazione, ma non solo. Il tutto è partito dal cambio di proprietà con quella nuova – insediatasi a dicembre – che avrebbe chiesto i bilanci passati all’ex presidente Gerard Lopez, il quale avrebbe minimizzato la questione come una normale procedura, nonostante i controllori abbiano sollevato dubbi su alcune transazioni.

SOLDI OSIMHEN: NAPOLI ESTRANEO

Tra le transazioni analizzate c’è quella di Victor Osimhen. La situazione però non dovrebbe coinvolgere il Napoli che dalla sua si sente forte di aver svolto tutto nella regolarità. È stato sottolineato un punto, ovvero il pagamento di soli 10 milioni di euro nell’operazione Osimhen. Il Napoli ha concluso la trattativa tramite un pagamento dilazionato in cinque anni, quindi la cifra che risulta rientrerebbe nella norma. Il “caso Osimhen” che è nato non riguarda in alcun modo il Napoli ma solo il Lille con il club azzurro estraneo ai fatti.