Calciomercato – Emerson Palmieri al Napoli: lo dicono le quote

Le quote indicano Emerson Palmieri al Napoli. Secondo quanto riporta Agipronews gli esperti di Sisal Matchpoint riportano che il giocatore brasiliano, naturalizzato italiano, potrebbe essere un acquisto della SSCN. Il club azzurro sta cercando un terzino sinistro e Spalletti ha richiesto espressamente il terzino del Chelsea, con cui ha già lavorato ai tempi dell’Inter. I blues sparano alto per il giocatore che vorrebbero cedere a titolo definitivo e non in prestito, come avvenuto nel recente passato con l’operazione Bakayoko. Il Napoli per ora monitora la situazione, sperano che i 18 milioni chiesti dal Chelsea per il cartellino di Emerson Palmieri posano essere rivisti al ribasso. Cristiano Giuntoli punta al prestito, magari con obbligo di riscatto, ma non vorrebbe pagarlo in questa stagione.

Emerson Palmieri al Napoli: ecco le quote

Al momento comunque il Napoli resta estremamente vigile sul calciatore. Emerson Palmieri è impegnato agli Europei con la Nazionale italiana ma fino ad ora si è dovuto accontentare della panchina, anche perché davanti ha uno straripanti Spinazzola.

Le quote spingono Emerson Palmieri al Napoli con Sisal Matchpoint che ritiene il club azzurro favorito per prelevare il giocatore con una quotazione di 3,50. L’ipotesi di permanenza al Chelsea è data a 4,00. La quota per Emerson Palmieri all’Inter è di 4,50, mentre il ritorno alla Roma è dato a 7,00. Molto più difficile il passaggio alla Juve che viene quotato a 9,00.