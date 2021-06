Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli resta ancora una incognita. Ferma la volontà del calciatore di dare priorità al club azzurro, resta il fatto che non è stato ancora firmato nulla e non c’è stato nemmeno un incontro tra gli agenti del calciatore e la SSCN. A questo punto secondo Luca Marchetti giornalista ed esperto di calciomercato di Sky non si può escludere che Insigne vada via da Napoli. Parlando ai microfoni di Radio Marte il giornalista ha detto: “Insigne può andarsene? A oggi la risposta è sì perché il rinnovo di contratto non c’è. Potrebbe essere una storia simile a quella di Donnarumma. Ma questa non è una situazione insolita in post pandemia. La vicenda di Insigne è da tenere sott’occhio. Anche Pellegrini è nella stessa situazione di Insigne“.

Napoli le trattative di mercato

Con Luca Marchetti si parla anche delle altre trattative di mercato con il Napoli impegnato più che altro a vendere in questo momento. Aurelio De Laurentiis non esclude la possibilità di confermare tutti, anche Fabian Ruiz e Koulibaly, e fare molto poco sul mercato.

Ecco il pensiero di Marchetti: “Stiamo osservando che quando non si vende non si compra. Se le cose dovessero andar male si resterà contenti così. Il Napoli sarebbe stracompetitivo ma a sinistra qualcuno bisogna prendere. Però di fatto il mercato non è nemmeno iniziato. Hysaj? Penso ci sia la possibilità per lui della Lazio. Chi sostituirà Bakayoko? A livello numerico non ci sarebbe bisogno, si può andare su un centrocampista se dovesse andar via Fabian Ruiz. Diciamo che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato qualora dovesse andar via lo spagnolo. Il mercato del Napoli è questo, al di là del terzino sinistro e anche per il centrale difensivo“.

Chiusa la porta per De Paul che va “all’Atletico Madrid per 35 milioni di euro, mentre gli svincolati come Depay e Wijnaldum non sono alla portata del Napoli a causa degli stipendi molto alti“. Difficile anche piazzare Fabian Ruiz: “Se nessuno offre soldi per Fabian Ruiz cosa vuoi anticipare…Lo stesso Atletico Madrid venderà Saul, quindi ha fatto un anticipo sulla spesa” conclude Marchetti.