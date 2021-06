“Gattuso poteva rinnovare col Napoli, grande allenatore ma…”. Il retroscena

Gennaro Gattuso avrebbe potuto firmare il rinnovo di contratto con il Napoli, a sostenerlo è Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il tecnico calabrese dopo 22 giorni ha deciso di abbandonare la Fiorentina perché non convinto del progetto tecnico. La sensazione è che Gattuso si sia lanciato nell’avventura viola per la smania di voler allenare, forse magari anche per un pizzico di rivalsa su Aurelio De Laurentiis. Ecco il pensiero di Giuffredi:

Gattuso-Fiorentina? Una situazione che mi ha lasciato con grande amarezza, nella vita quando non si è convinti di fare una cosa non bisogna farla. Le persone devono avere la forza di dire no, un no al momento giusto ti fa guadagnare un sì più forte nel futuro. Dopo la delusione del Napoli, Gattuso aveva grande voglia di allenare ma andare in un progetto dove avrebbe potuto non essere convinto al 100%, ha fatto saltare gli equilibri alle prime difficoltà. Gattuso è un grande allenatore, una grande persona e mi dispiace per quello che è successo.

Gattuso: saltato il rinnovo col Napoli