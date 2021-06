Ufficiale, Gattuso lascia la Fiorentina. I motivi del divorzio

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore della Fiorentina. La breve parentesi di Gattuso alla Fiorentina è durata poco più di tre settimane: il suo ingaggio era stato ufficializzato dai viola lo scorso 25 maggio. Alla base della clamorosa separazione ci sarebbero forti dissensi in merito all’operato di Jorge Mendes, procuratore dello stesso Gattuso, in merito ad alcune operazioni di mercato.

Gattuso lascia la Fiorentina

Dopo le frizioni dei giorni scorsi il club viola ha reso noto il divorzio dal tecnico calabrese. Il club di Comisso ha pubblicato una nota sul proprio sito e sui propri canali social.

“ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva.

La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

I motivi della separazione tra Gattuso e la Fiorentina

Le problematiche tra Gattuso e la Fiorentina sono nate in sede di mercato. A seguito delle elevate valutazioni economiche avanzate dai club proprietari dei cartellini dei giocatori rientrati nell’orbita viola e assistiti dal super agente portoghese Mendes. Su tutti c’è il caso di Sergio Oliveira, centrocampista di 29 anni assistito dalla Gestifute di Mendes: il Porto ha chiesto oltre 20 milioni, la Fiorentina al massimo era pronta a metterne sul piatto al massimo una decina. Il giocatore è sempre piaciuto, ma al giusto prezzo. Stesso discorso per Gonçalo Guedes (24), esterno d’attacco di proprietà del Valencia che, nonostante la necessità di fare cassa entro la fine del mese, ha continuato ad alimentare l’asta, dai 15 milioni iniziali ad oltre 20.

I possibili sostituti di Gattuso alla Fiorentina

Tra le possibili soluzioni, c’è quella legata a Claudio Ranieri (69), che ha salutato la Sampdoria che era stato cercato dal Lilla. Vincenzo Italiano (43) è stato a lungo tra i profili monitorati, ma da ha poco prolungato il suo contratto con lo Spezia.