Euro 2020, Bellissimo gesto di Lorenzo Insigne per Immobile

Euro 2020 – Lorenzo Insigne e Ciro Immobile amici in campo e fuori. La nazionale Italiana dopo aver battuto la Turchia ha concesso il bis contro la Svizzera, Locatelli e Ciro immobile gli eroi della serata.

Proprio sulla rete di Ciro Immobile, Lorenzo Insigne è stato protagonista un bellissimo gesto. Il capitano del Napoli, è stato sostituito da Roberto Mancini sul finale della gara da Federico Chiesa. Lorenzo Insigne è rimasto in panchina ha seguire la conclusione della gara, ma dopo il terzo goal di Ciro Immobile, si è alzato andando a festeggiare la rete urlando tutta la propria gioa al compagno di nazionale. Un gesto bellissimo che dimostra quanto il capitano del Napoli sia maturato e legato alla maglia della Nazionale.

Ciro Immobile dedica a Daniel e David, i due bambini uccisi domenica mattina ad Ardea, in provincia di Roma.

L’attaccante dell’Italia Ciro Immobile , dopo la vittoria dell’Italia contro la Svizzera agli Europei, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport: “Ci tenevo a nome mio e di tutta la squadra a dedicare la vittoria e il gol di oggi a Daniel e David, i due angeli che non sono più con noi. Stiamo ancora a raccontare cose che non devono succedere. E’ doveroso mandargli un abbraccio ovunque essi siano. Avremo voluto partecipare anche al funerale ma per questione di ‘bolla’ non abbiamo potuto. Ci stringiamo attorno a questo lutto devastante e quello che potevamo fare in campo lo abbiamo fatto. E’ doveroso“.