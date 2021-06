Napoli, Giuntoli abbandona la pista Sissoko. Spunta un nome dalla premier

Il Napoli abbandona la pista Sissoko. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport gli azzurri avrebbero mollato il calciatore del Tottenham a causa degli alti costi legati all’operazione:

“Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli, , non è più interessato all’acquisto di Moussa Sissoko del Tottenham, a causa degli eventuali costi dell’operazione che sarebbero stati troppo alti, soprattutto per l’ingaggio. Nel mirino del direttore sportivo ora, infatti, c’è Sander Berge dello Sheffield“.

Il gigante che con il Genk aveva impressionato Cristiano Giuntoli è tornato a rappresentare un’idea. I costi non sono poi così abbordabili, perché per acquistarlo appena diciotto mesi fa gli inglesi dovettero versare venti milioni di euro, però adesso che la dimensione è quella della Championship, si potrebbe – attraverso un pizzico di creatività – scovare una formula che convenga a tutti.

Giuntoli segue anche Toma Basic, croato del Bordeaux, ha una sua statura (un metro e ottantanove) e caratteristiche che permettono di riempire, in tutti i sensi, l’organico, per andare a colmare il vuoto lasciato da Bakayoko. Basic è stata la prima scelta, andrà in scadenza tra un anno, ha spese più abbordabili (intorno agli otto milioni di euro il tetto stabilito dal Napoli) ma anche il Benfica che bussa alla sua porta. De Laurentiis vorrebbe evitare aste o bracci di ferro.