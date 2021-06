Quale sarà il futuro di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly? Se lo chiedono i tifosi del Napoli che vedono i due gioielli azzurri oramai esposti da tempo. Andranno via, il Napoli vuole venderli, sono pronti a partire. Sono alcune delle espressioni maggiormente utilizzate per parlare di Fabian Ruiz e Koulibaly eppure al momento nessuno ha lanciato l’offensiva. Questo perché la valutazione di Aurelio De Laurentiis per Koulibaly e Fabian Ruiz è veramente molto alta. Cifre che spaventano persino le big europee, anche loro colpite dalla crisi dovuta alla pandemia. E allora si parla di una possibile permanenza dei due calciatori, che diventa sempre più probabile.

Koulibaly e Fabian Ruiz: la cifra chiesta da De Laurentiis

Sull’argomento scrive Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle richieste economiche del club partenopeo: