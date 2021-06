Il rapporto tra Gattuso e la Fiorentina rischia di rompersi prima di cominciare. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato di Sky sport, Gianluca Di Marzio, tra il tecnico calabrese e la dirigenza viola sarebbero sorte delle divergenze sul mercato.

“Lo scorso 25 maggio è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Fiorentina ma adesso tra le parti si registra qualche frizione. E la storia tra Gattuso e il club viola potrebbe finire dopo nemmeno un mese”.

Fiorentina-Gattuso: divorzio anticipato?

Di Marzio sulla questione Gattuso – Fiorentina aggiunge: ”

Problematiche nate dalle valutazioni di mercato fatte dal club relative ai giocatori proposti di Jorge Mendes (che è anche il rappresentante di Gattuso). La Fiorentina, infatti, preferirebbe fare investimenti più contenuti rispetto a profili come quello di Sergio Oliveira del Porto. Adesso sarà da capire se queste frizioni si potranno ricucire, in modo che Gattuso possa continuare il suo lavoro a Firenze. Tuttavia sono in corso valutazioni attente sul futuro, ed ora è anche lo stesso allenatore che riflette e valuta il da farsi”.

Mendes-Gattuso, scintille

Dietro la rottura tra Gattuso e la Fiorentina spunta anche un retroscena sul Napoli svelato da arenapoli.it.

“Jorge Mendes, agente che cura gli interessi di Gennaro Gattuso (nel Napoli è il rappresentante legale di Faouzi Ghoulam), ha provato a ricucire i rapporti tra il tecnico calabrese e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E in parte ci era riuscito perché il patron aveva aperto ad un possibile dialogo, ma solo in caso di qualificazione in Champions League. Mendes ci teneva che Gattuso continuasse con il Napoli consolidando il suo lavoro anche in Champions.

Quindi, nei mesi scorsi, ha cercato di mediare per limare le reciproche incomprensioni. Ecco perché Mendes temporeggiava con la Fiorentina (Commisso stima Gattuso da tempo). Poi quando è arrivato il tweet di benservito di De Laurentiis a Gattuso subito dopo il triplice fischio di Napoli-Hellas Verona, con gli azzurri fuori dalla Champions, il mister di Corigliano calabro ha deciso di accelerare con i viola che lo corteggiavano già da prima che accettasse la proposta del Napoli. Gattuso, dunque, ha optato per la panchina dei toscani nonostante le perplessità del suo agente. Che poi si è reso conto di non avere nemmeno possibilità di manovra per le operazioni di mercato. Insomma, è stato Rino a scegliere Firenze: Mendes messo ai margini. Questi alcuni dei motivi alla base delle tensioni di questi giorni”.