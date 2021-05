Gattuso alla Fiorentina, ma era promesso alla Juve. Clamoroso retroscena di Pedullà

Gennaro Gattuso alla Fiorentina è la dimostrazione di come le cose nel calciomercato cambiano da un momento all’altro. Alfredo Pedullà racconta di un clamoroso retroscena sul passaggio di Gattuso in viola. Il tecnico prima di firmare con la società di Commisso era stato vicinissimo alla Juventus per sostituire Pirlo, ecco perché la pista Fiorentina nelle ultime settimane si era raffreddata. “Rino Gattuso ha firmato per la Fiorentina, ma emerge un clamoroso retroscena che si riferisce a qualche giorno fa. Ringhio sarebbe stato il nuovo allenatore della Juve se avesse portato il Napoli in Champions con l’automatica esclusione del club bianconero destinato alla partecipazione in Europa League” fa sapere Pedullà attraverso il suo sito ufficiale.

Insomma la mancata qualificazione del Napoli è costata anche la panchina della Juventus a Gattuso. Un pareggio quello con il Verona che sa di disfatta per il club azzurro, ma che ha inciso anche sul futuro dell’allenatore calabrese che poi ha virato verso Firenze. Secondo Pedullà la “Juve aveva già deciso di andare su Gattuso e di congedarsi da Pirlo”. Intanto anche il Napoli deve decidere il nome del nuovo allenatore, che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.