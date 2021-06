CALCIOMERCATO NAPOLI- EMERSON PALMIERI. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma

“Calciomercato Napoli? Credo che la priorità sia quella del terzino sinistro. Numericamente, oggi come oggi, c’è solo Mario Rui a causa degli infortuni di Ghoulam. A una squadra come il Napoli serve avere giocatori di pari livello. Occhio alla situazione di Emerson Palmieri: nonostante le voci che si raccontano, non è che piaccia particolarmente all’Inter, anche perché viene ritenuto un quarto di difesa e non un quinto di centrocampo. Spalletti lo ha lanciato alla Roma, a Palermo non giocava. Sembrava quasi un’operazione a favore dei rosanero, invece si è rivelato un giocatore molto valido”.

Schira nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Il mercato, causa COVID-19, non ha tanti soldi. Trattenere i propri gioielli vale come fare grandi acquisti. Senza uscite faranno tutti un po’ fatica.

Gattuso? C’era sicuramente anche lo zampino del Tottenham dietro quanto successo a Firenze. Anche un puzzle di situazioni: magari non sei contento e sai di avere ottime possibilità altrove. Levy però è un presidente molto decisionista, Paratici aveva un potere più centrale nelle scelte. Lui aveva trovato l’accordo con Mendes ma invece stamattina Levy – sconcertanto anche dai topic sui social – ha deciso di scaricare Gattuso che, di fatto, per 24 ore è stato virtualmente sulla panchina del Tottenham. Ora bisognerà capire dove andrà“.