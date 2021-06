Calciomercato Napoli- Gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro per sostituire il partente Hysaj. Spalletti in quel ruolo si ritrova con il solo Mario Rui vista l’atavica assenza di Ghoulam. L’algerino è da moltissimo tempo alle prese con gli infortuni e non offre nessuna garanzia di rendimento. Paolo del Genio ai microfoni di Tele A, ha parlato del mercato del Napoli e in particolare del possibile sostituto di Hysaj sull’out mancino:

“Sarò molto impopolare, ma meglio Mario Rui che certi nomi che sento. Credo che a Napoli troppo spesso venga individuato il cosiddetto capro espiatorio. Tutti commettono degli errori, ma a Mario Rui non si perdona nulla“.

Paolo Del Genio ha poi aggiunto: “ Se Mario Rui avesse sbagliato così come è capitato a Hysaj sarebbe stato crocifisso. Il terzino portoghese è un buon calciatore ed è migliore di tutti gli altri nomi accostati al Napoli per la fascia sinistra ad eccezione di Emerson Palmieri che gli è chiaramente superiore“.