Calciomercato Napoli, il futuro di Fabian Ruiz è ancora incerto, De Laurentiis è stato chiaro: “Parte se arriva una super offerta”. Il club partenopeo sta monitorando il mercato dei centrocampisti per sostituire Bakayoko. Nel caso in cui Partisse anche Fabian, Giuntoli non si farà trovare impreparato. ai microfoni di Tele A, Raffaele Auriemma ha parlato di Fabian Ruiz e del mercato azzurro:

“Non è assolutamente vero che Fabian Ruiz ha rifiutato l’offerta del Napoli anche perché il club azzurro, almeno per il momento, non ha ancora presentato nessuna proposta ufficiale al calciatore“.

Raffaele Auriemma ha aggiunto alcuni dettagli nel corso del suo intervento ai microfoni di tele A: “Il Napoli ha chiesto a Fabian Ruiz quanto volesse per rinnovare il suo contratto. Lo spagnolo ambisce a percepire circa 4.5 milioni a stagione, la stessa cifra di Dries Mertens. La società azzurra ha risposto in modo secco: ‘Noi non possiamo accontentarti. Trova una squadra che possa garantirti questa cifra e ne riparliamo’. Su Insigne il discorso è diverso: le parti potrebbero trovare una intesa“.